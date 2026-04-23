CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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23.04.2026 12:27:21
Reza Pahlavi calls for regime change in Iran on Berlin visit
The former Shah's son is in Germany to drum up support for his global campaign to overthrow Iran's leadership. During a speech in the capital, he described the German government's refusal to meet with him "a disgrace."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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