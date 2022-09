Rezessionsangst packt US-Börsen: Dow Jones beendet finstere Woche auf Jahrestief

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Die Talfahrt an den US-Börsen hält an. Am Freitag ziehen von Rezessionsängsten geplagte Investoren bei riskanten Anlagen die Reißleine und schicken die Kurse an den Aktienmärkten auf die tiefsten Stände des Jahres. Während der Ölpreis weiter abrauscht, steht der Dollar so hoch wie zuletzt vor 22 Jahren.