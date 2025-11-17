Rezil: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Rezil hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 29,96 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 55,95 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Rezil mit einem Umsatz von insgesamt 16,06 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 27,60 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at