RF Acquisition gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

RF Acquisition hat am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RF Acquisition 0,060 USD je Aktie verdient.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,180 USD. Im Vorjahr waren 0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at