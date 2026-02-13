RF Acquisition gewährte Anlegern Blick in die Bücher

RF Acquisition gab am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

RF Acquisition hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,060 USD je Aktie gewesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,180 USD beziffert, während im Vorjahr 0,160 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at