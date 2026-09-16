RF Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

RF Industries hat am 14.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,07 Prozent auf 24,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at