RF Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

RF Industries hat am 16.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Auf der Umsatzseite hat RF Industries im vergangenen Quartal 19,0 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RF Industries 19,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at