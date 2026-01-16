|
RF Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
RF Industries hat am 14.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,020 USD je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,98 Prozent auf 22,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,010 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,630 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 64,86 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 80,59 Millionen USD ausgewiesen.
