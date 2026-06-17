RF Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

RF Industries lud am 15.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,41 Prozent auf 20,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at