RFA Financial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

RFA Financial hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,45 CAD gegenüber 0,240 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

RFA Financial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 97,4 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 56,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 62,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at