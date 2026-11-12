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12.11.2026 06:31:28
RFA Financial stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
RFA Financial stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,06 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,140 CAD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 115,5 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte RFA Financial 59,5 Millionen CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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