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28.10.2026 18:05:04
RFK Jr. to Allow Broad Use of Unapproved Peptide Injections
In a unilateral declaration by the health secretary, several injections promoted by online influencers will become widely available. The F.D.A. had advised against the move.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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