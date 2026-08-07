RFM legte Quartalsergebnis vor

RFM hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,14 PHP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,140 PHP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,52 Milliarden PHP, während im Vorjahreszeitraum 5,26 Milliarden PHP ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at