RFM stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

RFM gab am 04.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 PHP. Im Vorjahresviertel waren 0,090 PHP je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,00 Prozent auf 4,97 Milliarden PHP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,52 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at