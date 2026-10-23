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23.10.2026 06:31:29
RFM verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
RFM hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 PHP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,140 PHP je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 6,36 Milliarden PHP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,45 Milliarden PHP umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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