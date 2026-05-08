RGC Resources: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

RGC Resources hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,84 USD. Im letzten Jahr hatte RGC Resources einen Gewinn von 0,740 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 45,5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at