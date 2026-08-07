RGC Resources informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

RGC Resources veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

RGC Resources hat ein EPS von 0,05 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,050 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,87 Prozent zurück. Hier wurden 17,1 Millionen USD gegenüber 17,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at