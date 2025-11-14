RH Petrogas präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

RH Petrogas hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 25,0 Millionen SGD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 29,8 Millionen SGD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at