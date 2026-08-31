RHB Capital Bhd gewährte Anlegern Blick in die Bücher

RHB Capital Bhd stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde mit 0,18 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,180 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,49 Milliarden MYR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,68 Milliarden MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at