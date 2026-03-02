02.03.2026 06:31:29

RHB Capital Bhd hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

RHB Capital Bhd hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 MYR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,190 MYR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,73 Milliarden MYR, während im Vorjahreszeitraum 3,57 Milliarden MYR ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,770 MYR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,720 MYR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat RHB Capital Bhd in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,70 Milliarden MYR im Vergleich zu 14,50 Milliarden MYR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen