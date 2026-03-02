RHB Capital Bhd hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

RHB Capital Bhd hat am 27.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 MYR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,190 MYR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,73 Milliarden MYR, während im Vorjahreszeitraum 3,57 Milliarden MYR ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,770 MYR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,720 MYR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat RHB Capital Bhd in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,70 Milliarden MYR im Vergleich zu 14,50 Milliarden MYR im Vorjahr.

