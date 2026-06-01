RHB Capital Bhd öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

RHB Capital Bhd hat am 29.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,20 MYR gegenüber 0,170 MYR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 3,46 Milliarden MYR – das entspricht einem Abschlag von 3,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,59 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at