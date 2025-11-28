RHB Capital Bhd stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

RHB Capital Bhd hat am 27.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,21 MYR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,190 MYR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,08 Prozent auf 3,71 Milliarden MYR. Im Vorjahresviertel hatte RHB Capital Bhd 3,78 Milliarden MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at