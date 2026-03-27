HOPE Aktie
WKN DE: A2APUA / ISIN: JP3837640006
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27.03.2026 09:26:26
RHB downgrades S-Reits to ‘neutral’ as Middle East conflict dims hope for rate cuts
The brokerage recommends investing in Singapore-centric S-Reits to ride out market volatilityWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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