Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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30.03.2026 10:36:46
RHB initiates ‘buy’ on iFast on rising Asia-Pacific wealth management demand
The brokerage’s S$12.20 target represents a 36.7% increase from the group’s closing price on Mar 26Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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