Nam Cheong Aktie
WKN DE: A1JLEG / ISIN: BMG6361R1117
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18.03.2026 11:31:34
RHB initiates ‘buy’ on Nam Cheong, betting on long-term contracts and young fleet
The brokerage sets its target price for the stock at S$2.05Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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