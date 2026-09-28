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28.09.2026 09:15:38
Rhein erreicht Rekordtiefstand in Köln
KÖLN (dpa-AFX) - Das Niedrigwasser des Rheins hat in Köln einen neuen historischen Tiefststand erreicht. Der Pegelstand sank auf 40 Zentimeter, wie aus aktuellen Daten des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Rhein hervorgeht. "Mit 40 Zentimeter haben wir einen Niedrigwasser-Rekord", sagte der Kölner Außenbezirksleiter des Amtes, Markus Neumann, der dpa.
Es fahren nach seiner Schilderung nur noch wenige Schiffe. "Man kann schon sagen, dass die Schifffahrt ganz stark abgenommen hat." Die Fahrrinne ist tiefer als der Pegelstand am Ufer. In Köln etwa seien es 1,11 Meter mehr./vd/DP/mis
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