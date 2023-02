Rhein-Main steht still - Warnstreiks im öffentlichen Dienst

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Wiesbaden und Marburg treffen die Streiks in Öffentlichen Dienst an diesem Freitag vor allem den Raum Frankfurt. Auch der Flughafen ist betroffen, wo der Flugverkehr nach der IT-Panne vom Mittwoch gerade wieder angelaufen ist. Hintergrund sind mehrere Tarifkonflikte.

Die Gewerkschaft Verdi fordert für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten des Bundes und der Kommunen 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens 500 Euro. Auszubildende sollen 200 Euro mehr bekommen. In Hessen würden 120 000 Beschäftigte davon profitieren.

Um Druck auszuüben, sind an sieben deutschen Flughäfen die Beschäftigten zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. In Frankfurt wurde entschieden, den regulären Flugbetrieb einzustellen. Daneben ist der öffentliche Nahverkehr besonders betroffen. Laut Verdi müssen Fahrgäste in Frankfurt damit rechnen, dass alle U-Bahn-Linien und zehn Straßenbahnlinien ganztägig beeinträchtigt sind. S-Bahnen und Busse sollen aber fahren./sat/DP/zb