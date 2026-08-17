BASF Aktie

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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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17.08.2026 17:10:00

Rhein-Niedrigwasser: BASF drosselt in Ludwigshafen erste Anlagen

Einzelne Produktionen hat der Chemiekonzern BASF eigenen Angaben zufolge bereits zurückgefahren. Die Lage halte sich angesichts der Dürre und des Rhein-Niedrigwassers aber im Rahmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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30.07.26 BASF Neutral UBS AG
30.07.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
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