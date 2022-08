Rhein-Pegelstand bei Kaub bei 44 Zentimetern

KAUB (dpa-AFX) - Der für die Schifffahrt auf dem Rhein wichtige Pegelstand bei Kaub ist bis Samstagvormittag gestiegen. Er erhöhte sich nach Angaben der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) bis 9.00 Uhr auf 44 Zentimeter. Am Freitagmittag (13.00 Uhr) hatte er noch bei 35 Zentimetern gelegen. Einer WSV-Prognose zufolge könnte der Pegelstand bis zum Dienstagmorgen auf 150 Zentimeter steigen und danach wieder sinken.

Dieser Stand zeigt nicht die tatsächliche Wassertiefe an. Die Fahrrinnentiefe bei Kaub betrug am Freitag nach WSV-Angaben 1,45 Meter. Niedriger ist der Wert an keinem anderen Abschnitt des Mittel- und Niederrheins.

Für die Rheinschifffahrt ist Kaub in Rheinland-Pfalz eine wichtige Schnittstelle. Die dortigen Pegelstände haben besondere Bedeutung, da der Fluss an dieser Stelle sehr flach ist. Durch das seit Wochen andauernde Niedrigwasser müssen Binnenschiffer bei ihrer Ladung den Tiefgang des Schiffes beachten und können weniger Fracht befördern./opi/DP/mis