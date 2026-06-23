23.06.2026 13:58:38

Rhein sieht Rentenvorschläge als gute Grundlage für Zukunft

WIESBADEN/BERLIN (dpa-AFX) - Hessens Regierungschef Boris Rhein sieht die Vorschläge der Rentenkommission generell positiv. Sie seien "eine gute Grundlage für ein sicheres und modernes Rentensystem der Zukunft", teilte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden mit.

Die Reformvorschläge stärkten die Leistungsgerechtigkeit, indem individuelle Lebensleistung stärker berücksichtigt werde. "Gleichzeitig enthalten sie Ansätze für einen neuen Generationenvertrag mit einer verlässlich guten Rente auch für junge Leute, die jetzt ins Berufsleben starten", ergänzte Rhein.

Ein Leben lang arbeiten und dann finanzielle Absicherung erleben?

Wer sein Leben lang gearbeitet habe, müsse im Alter davon auch leben können. "Gleichzeitig gilt: Wer gearbeitet hat, aber aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kann, braucht ebenso eine faire Absicherung im Alter", urteilte der hessische Ministerpräsident.

Richtig sei auch, "die Altersvorsorge insgesamt breiter aufzustellen und den Kapitalmarkt für unsere Rentnerinnen und Rentner arbeiten zu lassen".

Jetzt komme es darauf an, "zügig zu handeln, das Konzept der Fachleute konstruktiv aufzugreifen und es nicht zu zerreden".

Die Empfehlungen der Rentenkommission sollen zügig eins zu eins umgesetzt werden. Das kündigten Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesozialministerin Bärbel Bas (SPD) nach Entgegennahme des Abschlussberichts der Kommission in Berlin an - obwohl es an den 33 Vorschlägen schon von vielen Seiten Kritik gibt.

Kern der Vorschläge ist eine neue Kapitalrente, für die die Rentenbeiträge steigen würden. Diese soll in Zukunft höhere Renten für heute Jüngere möglich machen als nach derzeitigem Recht. Selbstständige und Politiker sollen in die gesetzliche Rente einzahlen. Perspektivisch sollen Menschen im Alter mit gesetzlicher, betrieblicher und privater Rente 70 Prozent des letzten Nettolohns haben - so rechnete es der Co-Vorsitzende der Rentenkommission, Frank-Jürgen Weise, vor./jaa/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

KI-Sorgen belasten: ATX und DAX schließen deutlich leichter -- Börsen in Fernost letztlich tiefrot - Nikkei bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich klar im Minus. Die asiatischen Börsen gaben kräftig nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen