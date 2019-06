Rheinische Post: Ein Job-Vermittler der Bundesagentur für Arbeit muss 177 Arbeitslose betreuen

Düsseldorf (ots) - Die Zahl der Arbeitslosen, die ein Arbeitsvermittler in den örtlichen Agenturen für Arbeit betreuen muss, hat sich in den vergangenen Jahren spürbar erhöht. Hatte 2016 ein Arbeitsvermittler noch rund 163 Arbeitssuchende zu betreuen, waren es im März 2019 rund 177. Das geht aus der Antwort des Arbeitsministeriums auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion hervor, die der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag) vorliegt. Demnach wies die Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit (BA) mit 195 zu betreuenden Arbeitslosen pro Vermittler die schlechteste Betreuungsrelation aus, Bayern mit 163 die beste. In den Arbeitsagenturen werden kurzzeitig Erwerbslose betreut, während die Job-Center für Langzeitarbeitslose zuständig sind. "Während die Ansprüche in die Arbeitsvermittlung steigen, wird zulasten der Vermittlerinnen und Vermittler und damit auch zulasten der arbeitslosen Menschen gespart", kritisierte Linken-Politikerin Sabine Zimmermann.

