|
23.03.2026 19:07:38
Rheinland-Pfalz: Schweitzer soll Koalitionsverhandlungen für SPD führen
MAINZ (dpa-AFX) - Der abgewählte rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer soll für die SPD die Verhandlungen mit der CDU über eine große Koalition führen. Das habe das SPD-Präsidium einstimmig beschlossen, sagte Parteichefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler nach der Sitzung in Mainz.
Sie und die stellvertretenden Parteivorsitzenden Doris Ahnen und Sven Teuber nähmen auch an den Verhandlungen teil.
Schweitzer hatte zuvor angekündigt, sein Landtagsmandat zu behalten, weil er mit einem "sehr ordentlichen Ergebnis" gewählt worden sei und dann sei es für ihn selbstverständlich, das auch anzunehmen. Er werde aber wie angekündigt nicht als Minister in die neue Landesregierung eintreten.
Schweitzer gratulierte seinem CDU-Herausforderer Gordon Schnieder zum Wahlsieg. Er sprach von einem für ihn persönlich "betrüblichen Wahlergebnis". Er sei aus der Mitte der Partei gebeten worden, die Verhandlungen zu leiten./chs/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump setzt Angriffswelle aus: ATX & DAX beenden Handel im Plus -- Asiens Börsen geben letztlich klar nach
Die heimische sowie die deutsche Börse konnten zum Wochenstart von der Verlustzone ins Plus drehen. An der Wall Street geht es weit nach oben. Die Börsen in Fernost notierten am Montag im Minus.