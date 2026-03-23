23.03.2026 19:07:38

Rheinland-Pfalz: Schweitzer soll Koalitionsverhandlungen für SPD führen

MAINZ (dpa-AFX) - Der abgewählte rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer soll für die SPD die Verhandlungen mit der CDU über eine große Koalition führen. Das habe das SPD-Präsidium einstimmig beschlossen, sagte Parteichefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler nach der Sitzung in Mainz.

Sie und die stellvertretenden Parteivorsitzenden Doris Ahnen und Sven Teuber nähmen auch an den Verhandlungen teil.

Schweitzer hatte zuvor angekündigt, sein Landtagsmandat zu behalten, weil er mit einem "sehr ordentlichen Ergebnis" gewählt worden sei und dann sei es für ihn selbstverständlich, das auch anzunehmen. Er werde aber wie angekündigt nicht als Minister in die neue Landesregierung eintreten.

Schweitzer gratulierte seinem CDU-Herausforderer Gordon Schnieder zum Wahlsieg. Er sprach von einem für ihn persönlich "betrüblichen Wahlergebnis". Er sei aus der Mitte der Partei gebeten worden, die Verhandlungen zu leiten./chs/DP/men

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