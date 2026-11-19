Vielmehr verloren die Papiere des DAX-Konzerns rund 1,5 Prozent und fielen auf ein weiteres Tief seit Februar 2025 bei rund 733 Euro.

Experte Adrien Rabier von Bernstein Research beschäftigte sich in seiner Analyse mit dem Thema, das die Anleger in der Rüstungsbranche momentan wohl am stärksten umtreibt: der Zukunft der Kriegsführung. Dabei wirft er die Frage auf, ob die Artillerie, wie man sie bisher kannte, "tot" ist. Damit widmete er sich letztlich auch den Aussichten für das Kerngeschäft der Düsseldorfer.

Rabier zeichnete ein eher tristes Bild, das die Kursentwicklung der Rheinmetall-Aktien bestätigt. Von ihrem Rekordhoch im Zuge der Wiederaufrüstungs-Zeitenwende bei 2.008 Euro vor gut einem Jahr ging es um rund zwei Drittel abwärts. Der jüngste Kursrutsch begann Anfang des Monats nach einer Senkung der Jahresziele.

Rabier stellte Anleger auf den nächsten Zyklus sinkender Schätzungen bei fallenden Munitionspreisen und -volumina ein. Denn inmitten der Zeitenwende infolge des Ukraine-Krieges ändere sich auch die Art der Kriegsführung. Drohnen würden immer schneller immer bedeutender. Bis 2024 seien 65 Prozent der Kriegsopfer auf Artilleriebeschuss zurückzuführen gewesen, so Rabier. Inzwischen seien zu 80 Prozent Drohnen verantwortlich.

"Die unmittelbare Folge ist, dass die Preise sinken, wie das Rüstungsunternehmen CSG hervorhebt", so der Experte mit Blick auf Artillerie. Er schätzt, dass die Lagerbestände der NATO innerhalb von drei Jahren wieder aufgefüllt werden können. "Das ist deutlich weniger als die von Rheinmetall und CSG versprochenen mehr als zehn Jahre."

Letztlich geht Rabier davon aus, dass Rheinmetall nach 2030 komplett das Wachstum ausgeht. Denn das wegfallende Artillerie-Geschäft zehre die Dynamik in anderen Bereichen dann komplett auf. Seine Gewinnprognose für 2030 bleibt zwar doppelt so hoch wie 2025. Bis 2035 sieht er den Rheinmetall-Gewinn dann aber auf das Niveau von zehn Jahren zuvor zurückfallen - und selbst das könnte zu optimistisch sein.

Sein Kursziel senkt Rabier auf 950 Euro und bleibt an der Seitenlinie.

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FRANKFURT (dpa-AFX)