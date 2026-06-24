Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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24.06.2026 11:20:00

Rheinmetall: Aktie bricht nach Ausstieg aus Fregatten-Projekt F126 ein

Die Bundesregierung stoppt das Fregatten-Projekt F126. Rheinmetall entgeht damit ein Großauftrag. Die Börse reagiert: Die Aktie des Rüstungskonzerns stürzt ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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