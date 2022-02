Rheinmetall: Aktie gelingt Ausbruch - neue Großaufträge befllügeln

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Aktie von Rheinmetall kann am heutigen Donnerstag erneut zulegen und damit ein positives charttechnisches Signal generieren. Das Papier gewinnt um die Mittagszeit 1,1 Prozent auf 96,10 Euro. Damit ist der Ausbruch über das Januarhoch gelungen. Beflügelt wird das Papier von neuen Multi-Millionen-Euro-Aufträgen.Der Düsseldorfer Technologiekonzern Rheinmetall hat Großaufträge im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich zur Lieferung von Brennstoffzellenkomponenten erhalten. Führende Brennstoffzellenhersteller haben das Unternehmen mit der Lieferung von Wasserstoff-Rezirkulationsgebläsen und Kathodenventilen beauftragt, teilte Rheinmetall am Donnerstag mit.Das Auftragspaket sei ein weiterer Erfolg im Rahmen der Wasserstoffstrategie des Konzerns, der seine Position im Bereich der alternativen Antriebe weiter konsequent ausbauen will. Als bewährter Technologiepartner leistet Rheinmetall seit vielen Jahren Beiträge zur Optimierung der Wasserstoffnutzung und somit auch im Sinne der angestrebten Energiewende – sowohl für Fahrzeuge diverser Kategorien wie auch für stationäre Systeme, so Rheinmetall in der Mitteilung weiter.Der Auftrag über Rezirkulationsgebläse in der Hochvolt-Version beläuft sich auf einen Gesamtwert im Multi-Millionen Euro-Bereich, der Serienstart ist 2024. Weitere Aufträge von zwei Brennstoffzellenherstellern über mehr als 300.000 Kathodenventile belaufen sich über die Gesamtlaufzeit auf einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.