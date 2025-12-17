Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

17.12.2025 23:13:00

Rheinmetall: Dax-Konzern will sich von Autozulieferergeschäft trennen

Der Rüstungskonzern stellt endgültig die Weichen für den Verkauf des schwächelnden Autozulieferergeschäfts. Zwei Bieter hat das Unternehmen in die engere Wahl genommen und passt seine Umsatzprognose an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
