Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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30.03.2026 15:31:00
Rheinmetall: Drohnen-Schelte von Armin Papperger lenkt von eigenen Schwächen ab - Meinung
Armin Papperger lästert über ukrainische Drohnen. Was der Rheinmetall-Chef sagt, ist im Ton daneben und teilweise sachlich falsch. Offenkundig soll es von eigenen Schwächen ablenken.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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