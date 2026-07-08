KNDS Aktie
WKN DE: KNDS01 / ISIN: NET000KNDS01
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08.07.2026 17:59:00
Rheinmetall, KNDS und Co.: Anleger zweifeln - platzt die Rüstungsblase?
Die Rheinmetall-Aktie ist abgerauscht, der Panzerbauer KNDS sagt den Börsengang ab. Nach dem Anlegerhype um Panzer und Drohnen vermessen Investoren die Branche neu. Was das für die Firmen bedeutet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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