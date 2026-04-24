Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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24.04.2026 15:04:00
Rheinmetall: Offenbar 350.000 Bewerbungen im vergangenen Jahr
Rheinmetall will bis 2030 auf 70.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wachsen. Der Konzernchef hat nun erläutert, was das für deutsche Zulieferer und Bewerber bedeutet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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