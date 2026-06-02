Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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02.06.2026 20:02:00
Rheinmetall: Rumänien bestellt Waffen und Munition im Wert von 5,7 Milliarden Euro
Rheinmetall hat nach eigenen Angaben den größten internationalen Auftrag der jüngeren Unternehmensgeschichte angenommen. Darunter: Panzer, Munition und Schiffe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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