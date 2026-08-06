Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Aktieneinstufung
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06.08.2026 09:54:07
Rheinmetall-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2300 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess attestierte den Düsseldorfern am Donnerstag starke Quartalsergebnisse im Einklang mit den vorab veröffentlichten Eckdaten. Interessant für die Telefonkonferenz werde die Frage nach zusätzlichen Belastungsfaktoren für das Umsatzziel neben dem Verlust des Fregattenauftrags, oder ob die Planung generell konservativ sei.
Aktienanalyse online: Die Rheinmetall-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Rheinmetall-Aktie wies um 09:38 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 1 188,00 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 93,60 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 112 445 Rheinmetall-Aktien. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 23,1 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 06.08.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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