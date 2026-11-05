Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Aktie auf dem Prüfstand 05.11.2026 13:13:50

Rheinmetall-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform

Rheinmetall-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform

RBC Capital Markets hat die Rheinmetall-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rheinmetall nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Die Quartalskennziffern des Rüstungskonzerns seien stark ausgefallen, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Dies werde jedoch von einem erneut eingetrübten Ausblick auf 2026 klar überschattet.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Rheinmetall-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 12:57 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 16,3 Prozent auf 839,40 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 90,61 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 558 670 Rheinmetall-Aktien. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 45,7 Prozent zu Buche. Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:47 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:47 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Postmodern Studio / Shutterstock.com

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