Analysteneinschätzung 21.01.2026 09:32:00

Rheinmetall-Aktie auf rotem Terrain: Barclays hebt Ausblick an

Die britische Investmentbank Barclays bleibt für die Rheinmetall-Aktie optimistisch und verweist auf starke Wachstumsperspektiven über das nächste Jahrzehnt hinaus.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rheinmetall von 2060 auf 2175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Afonso Osorio nahm am Dienstagabend die Anlagestory der Düsseldorfer ab 2030 unter die Lupe. Ein Bewertungsaufschlag sei dann aufgrund des überdurchschnittlichen Wachstumspotenzials noch immer gerechtfertigt. Die Margen dürften allerdings 2029/30 ihren Zenit erreichen. Für 2035 rechnet Osorio mit einem Umsatz von 66 Milliarden Euro bei einer Marge von 19 Prozent.

Via XETRA notiert die Rheinmetall-Aktie zeitweise 0,26 Prozent tiefer auf 1.904,00 Euro.

/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 23:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

LONDON (dpa-AFX)

Nachrichten zu Rheinmetall AG

Analysen zu Rheinmetall AG

21.01.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
20.01.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
15.01.26 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.01.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
12.01.26 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
