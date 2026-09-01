Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Arbeitsplätze entstehen
|
01.09.2026 11:04:00
Rheinmetall-Aktie auf rotem Terrain: Hunderte Millionen Euro für Standort Neuss - Technologiezentrum geplant
In Neuss hat der Rüstungskonzern Rheinmetall ein Werk, das früher als reiner Autozulieferer-Standort genutzt wurde, inzwischen aber für die militärische Produktion umgebaut wird - dort sollen Weltraum-Satelliten, Drohnen und Gefechtstürme für Flugabwehr-Panzer gebaut werden. Früher hatte Rheinmetall in Neuss 1.500 Beschäftigte, inzwischen sind es deutlich unter 1.000. Nun soll es personell aber wieder nach oben gehen.
Es entstehen viele Arbeitsplätze
Zu den Folgen der Umwidmung auf das Rüstungsgeschäft samt damit verbundener Investitionen sagte Bürgermeister Breuer: "Nach den Planungen soll der bestehende Produktionsstandort um rund 700 Mitarbeitende wachsen." Von Rheinmetall hieß es vage, in dem Werk sollten Hunderte Arbeitsplätze entstehen.
Zusätzlich zu dem Werk plant Rheinmetall besagtes Technologiezentrum. "Wir wollen 500 Wissenschaftler drin haben, die die Künstliche Intelligenz machen, die den gesamten Bereich Digitalisierung und Satellitentechnik machen", sagte Konzernchef Armin Papperger unlängst bei einer Veranstaltung der Academy of International Affairs NRW. Darüber hatte die "Rheinische Post" berichtet, der Zeitung zufolge geht es um Investitionen von 250 Millionen Euro. Auch der WDR berichtete.
Bürgermeister Breuer ist von den Plänen angetan. "Das Vorhaben ist ein großer Gewinn für Neuss und die heimische Wirtschaft", sagte der Sozialdemokrat. Die konkrete Ausgestaltung werde derzeit zwischen den Beteiligten abgestimmt. Im XETRA-Handel am Dienstag zeigt sich die Rheinmetall-Aktie zeitweise mit Abgaben von 1,62 Prozent auf 1.092,80 Euro.
So bewegen sich die Rüstungsaktien am Dienstag
Im XETRA-Handel am Dienstag zeigt sich die Rheinmetall-Aktie zeitweise mit Abgaben von 1,75 Prozent auf 1.091,40 Euro. Die Anteilsscheine der deutschen Rüstungskollegen zeigen sich von ihrer schwächeren Seite: So verlieren RENK-Papiere stellenweise 1,86 Prozent auf 46,13 Euro, während auch HENSOLDT 2,59 Prozent auf 83,48 Euro nachgibt. TKMS-Anteilsscheine sacken unterdessen um 3,64 Prozent auf 84,70 Euro ab.
/wdw/DP/zb
NEUSS (dpa-AFX)
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