Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Auftrag 30.06.2026 14:35:41

Rheinmetall-Aktie: Auftrag für Artilleriemunition aus der Ukraine Land gezogen

Rheinmetall-Aktie: Auftrag für Artilleriemunition aus der Ukraine Land gezogen

Rheinmetall hat einen Auftrag für Artilleriemunition aus der Ukraine erhalten.

Der Auftrag hat einen Wert im hohen zweistelligen Millionenbereich und wird noch im zweiten Quartal 2026 verbucht, wie der Rüstungskonzern mitteilte.

Der Auftrag umfasst 155-mm-Artilleriegeschosse sowie Treibladungen in niedriger fünfstelliger Zahl. Die Munition wird in Spanien hergestellt, die Produktion hat bereits begonnen, wie Rheinmetall weiter mitteilte. Der Auftrag soll im ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein.

DOW JONES

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Weitere Links:

Analyse: Buy-Bewertung für Rheinmetall-Aktie von Jefferies & Company Inc.

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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