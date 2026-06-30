Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Auftrag
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30.06.2026 14:35:41
Rheinmetall-Aktie: Auftrag für Artilleriemunition aus der Ukraine Land gezogen
Der Auftrag hat einen Wert im hohen zweistelligen Millionenbereich und wird noch im zweiten Quartal 2026 verbucht, wie der Rüstungskonzern mitteilte.
Der Auftrag umfasst 155-mm-Artilleriegeschosse sowie Treibladungen in niedriger fünfstelliger Zahl. Die Munition wird in Spanien hergestellt, die Produktion hat bereits begonnen, wie Rheinmetall weiter mitteilte. Der Auftrag soll im ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein.
DOW JONES
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