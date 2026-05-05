Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Investment-Tipp
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05.05.2026 14:04:47
Rheinmetall-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Euro belassen. Beim Wachstum habe der Rüstungskonzern die Erwartungen nicht erfüllt, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings wolle das Unternehmen dies im zweiten Quartal wieder ausgleichen.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Rheinmetall-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 13:48 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 1 444,80 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 45,35 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 174 419 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 verlor die Aktie 7,4 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Rheinmetall am 07.05.2026 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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