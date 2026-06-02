Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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Großaufträge 02.06.2026 16:43:00

Rheinmetall-Aktie dennoch im Minus: Düsseldorfer Rüstungskonzern schnappt sich milliardenschwere Aufträge aus Rumänien

Rheinmetall-Aktie dennoch im Minus: Düsseldorfer Rüstungskonzern schnappt sich milliardenschwere Aufträge aus Rumänien

Rumänien beauftragt Rheinmetall mit der Lieferung von diversen Rüstungsgütern im Gesamtwert von 5,7 Milliarden Euro.

Das Generaldirektorat Rüstung des südosteuropäischen Landes bestellte 298 Lynx-Gefechtsfahrzeuge und darauf basierende Flugabwehrsysteme Skyranger, zwei Offshore-Patrouillenboote, zwei Taucherunterstützugsboote sowie Mittelkalibermunition für Flugabwehr und Schützenpanzer, wie der Düsseldorfer Rüstungskonzern mitteilte. Die Auslieferungen sollen 2028 beginnen und bis 2030 abgeschlossen sein.

Ein Großteil der Wertschöpfung erfolgt vor Ort. Rheinmetall wird für mehrere hundert Millionen Euro ihre in Rumänien vorhandenen Kapazitäten deutlich ausweiten, auch ein Technologietransfer wird stattfinden. Rheinmetall sprach vom größten internationalen Auftragspaket der jüngeren Unternehmensgeschichte.

Via XETRA zeigt sich die Rheinmetall-Aktie zeitweise mit Verlusten von 0,89 Prozent auf 1.196,20 Euro.

DJG/rio/mgo

DOW JONES

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Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com,Postmodern Studio / Shutterstock.com

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