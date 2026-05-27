Rheinmetall Aktie

Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Sturmgewehr 27.05.2026 09:37:42

Rheinmetall-Aktie dennoch kaum verändert: Bundeswehr-Großauftrag für Laser-Licht-Module

Rheinmetall-Aktie dennoch kaum verändert: Bundeswehr-Großauftrag für Laser-Licht-Module

Rheinmetall hat einen weiteren Großauftrag von der Bundeswehr für Laser-Licht-Module im Wert von netto mehreren hundert Millionen Euro erhalten.

Der Rüstungskonzern Rheinmetall teilte mit, er werde zwischen 2026 und 2032 mehrere Zehntausend Laser-Licht-Module für das neue Sturmgewehr an die Truppe liefern. Die Module dienen dazu, Ziele zu entdecken, zu identifizieren und zu markieren.

Bei dem Auftrag handelt es sich um einen weiteren Festabruf aus dem im Juni 2021 geschlossenen und im Dezember 2025 erweiterten Rahmenvertrag. Er wird im zweiten Quartal 2026 gebucht.

So bewegen sich die Rüstungsaktien

Die Rheinmetall-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,03 Prozent höher bei 1.237,60 Euro. Auch bei den kleineren Rüstungskollegen kommt es zu Bewegung. So zeigt sich die RENK-Aktie 2,19 Prozent stärker bei 52,76 Euro, HENSOLDT klettert 0,79 Prozent auf 86,70 Euro und TKMS steigt 2,27 Prozent auf 85,50 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & Co: Verteidigungsressourcen Europas übersteigen die Russlands
Rheinmetall-Aktie im Plus: Experte warnt vor wachsender Marktmacht
Rüstungsaktien im Fokus: HENSOLDT und Rheinmetall im Vergleich

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Rheinmetall AG

mehr Analysen
22.05.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
22.05.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
21.05.26 Rheinmetall Buy UBS AG
20.05.26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
14.05.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Rheinmetall AG 1 244,00 0,73% Rheinmetall AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:41 Commerzbank-Depot enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet als Nummer eins abgelöst
26.05.26 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein
25.05.26 NVIDIA-Depot im Fokus: Diese US-Aktien hielt der Chipgigant im 1. Quartal 2026
24.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 21
24.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 21: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX mit Gewinnen -- Asiatische Börsen mehrheitlich tiefer - Kospi setzt Rekordjagd fort
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legen zu. Die Börsen in Fernost sind zur Wochenmitte größtenteils Verluste zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen