Rheinmetall-Aktie dennoch stark: Quartalsumsatz unter Analystenschätzungen - HENSOLDT-Bilanz voraus

Der Umsatz blieb ebenso wie der operative Gewinn hinter den Erwartungen zurück. Die Marge erfüllte jedoch die Prognosen des Marktes. Der DAX-Konzern bestätigte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Er rechnet mit einer deutlichen Beschleunigung des Wachstums im zweiten Quartal, dank Auslieferungen im Segment Waffe und Munition.

Der Umsatz kletterte in den ersten drei Monaten um 7,7 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens mit 2,3 Milliarden gerechnet. Allerdings hatte der Umsatz im Vorjahreszeitraum um 73 Prozent zugelegt, was damals unter anderem Vorzieheffekten aus dem zweiten Quartal geschuldet war.

Der operative Gewinn lag mit 224 Millionen Euro 33 Millionen Euro über Vorjahr. Hier hatte die Erwartung auf 262 Millionen Euro gelautet. Daraus ergab sich eine operative Marge von 11,6 Prozent nach 10,5 Prozent im Vorjahr.

Der Auftragsbestand kletterte um 31 Prozent auf rund 73 Milliarden Euro.

Für das laufende Jahr stellt Rheinmetall weiterhin ein Umsatzwachstum von 40 bis 45 Prozent auf 14,0 Milliarden bis 14,5 Milliarden Euro und eine operative Marge von 19 Prozent nach 18,5 Prozent im Vorjahr in Aussicht.

Die vollständigen Zahlen für das erste Quartal wird Rheinmetall am Donnerstag vorlegen.

Rheinmetall schwach - Eckdaten enttäuschen, Ziele stehen aber

Die Aktien von Rheinmetall waren am Dienstagmorgen vorbörslich der aktivste Wert auf der Handelsplattform Tradegate. Nach enttäuschenden Eckdaten zum ersten Quartal vom Vorabend rutschten die Papiere des Rüstungskonzerns um mehr als 2 Prozent unter ihren XETRA-Schluss auf rund 1.357 Euro. Damit wäre die Kurserholung zum Wochenstart passé. Doch im Haupthandel zeigt sich das Papier via XETRA robust und legte zuletzt 1,74 Prozent auf 1.412,40 Euro zu. Damit setzten sie ihre jüngste Erholung fort und eroberten zeitweise die DAX-Spitze.

Experten werten das erste Quartal zwar als Enttäuschung, rechnen aber damit, dass die Düsseldorfer die Scharte schnell wieder auswetzen können. Rheinmetall habe kein grundsätzliches Problem, enttäuscht hätten nur Timingeffekte. Afonso Osorio von Barclays geht gleichwohl von einer negativen Kursreaktion aus, auch wenn sich der schwache Jahresstart im zweiten Quartal wohl wieder umkehren werde.

Nach einem starken Start und einem schwachen zweiten Quartal 2025 dürfte es in diesem Jahr genau andersherum laufen, glaubt auch David Perry von der US-Bank JPMorgan. Die Anleger seien inzwischen zwar weitaus kritischer als zwischen 2022 und 2025, was die Umsetzung der Ambitionen anbelange. Doch die Erklärungen für den schwachen Jahresstart erschienen nachvollziehbar. Zudem seien die Aktien trotz überraschend deutlich angehobener deutscher Verteidigungsausgaben für 2027 seit Jahresbeginn schwach gelaufen, weshalb er Kursrückgänge als Einstiegschancen sieht.

Bernstein-Experte Adrien Rabier ist derweil optimistisch für die weitere Kursentwicklung. Der Weg zum 2026 angestrebten Umsatzwachstum von 40 bis 45 Prozent im Rüstungsgeschäft dürfte zwar holprig bleiben. Doch er sieht Rheinmetall weiter als seinen bevorzugten europäischen Branchentitel sowie als Platzhirsch im wichtigsten Markt Deutschland.

Etwas zurückhaltender äußerte sich Yan Derocles von Oddo BHF. Das erste Quartal sei zwar üblicherweise das saisonal schwächste des Unternehmens. Der verhaltene Jahresstart erhöhe aber die Risiken für die Jahresziele, wenngleich Rheinmetall im zweiten Quartal eine deutliche Geschäftsbeschleunigung erwarte. Werde dies Realität, sollte die Aktie in den kommenden Monaten steigen. Aus Bewertungsgründen bevorzugt Derocles aber die Papiere der Branchenkollegen RENK und Thales.

Jefferies belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 2220 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2220 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz des ersten Quartals sei mau ausgefallen, schrieb Chloe Lemarie am Montagabend nach den Eckdaten des Rüstungskonzerns. Aber die Kommentare hinsichtlich des ersten Halbjahrs seien beruhigend.

HENSOLDT vor Quartalszahlen im Fokus

Neben Rheinmetall steht jedoch auch HENSOLDT im Anleger-Fokus. Der Rüstungskonzern präsentiert morgen seine Zahlen zum jüngsten Quartal.

Für das abgelaufene Quartal zeichnet sich bei HENSOLDT eine deutliche Geschäftsbelebung ab. Zwei Analysten prognostizieren im Schnitt einen Umsatz von 489,0 Millionen Euro, was einem kräftigen Zuwachs von 23,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert (395,0 Millionen Euro) entspricht. Parallel dazu wird eine signifikante Verbesserung beim Ergebnis erwartet: Während im Vorjahreszeitraum noch ein Minus von 0,260 Euro je Aktie verbucht wurde, geht ein Analyst für das aktuelle Berichtsquartal nur noch von einem geringen Verlust von 0,095 Euro je Aktie aus.

Entsprechend stark zeigt sich auch die HENSOLDT-Aktie: Im XETRA-Handel geht es für das Papier um 2,65 Prozent nach oben auf 80,56 Euro.

Daneben legen die Rüstungsplayer RENK und TKMS im Windschatten um 1,32 Prozent auf 55,12 Euro bzw. 1,62 Prozent auf 84,90 Euro zu.

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