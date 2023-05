Rheinmetall-Aktie dennoch tiefer: Rheinmetall-Chef hält jährliches Wachstum von 20 bis 30 Prozent für möglich

Der Konzern solle "zwischen 20 und 30 Prozent jährlich" wachsen, kündigte der Manager im Magazin Focus an. Wer jemals ein Unternehmen geführt habe, wisse, "dass das viele Herausforderungen mit sich bringt. Wenn ich also jedes Jahr auch 2 Milliarden Euro mehr Umsatz machen will, brauche ich Leute, Werke, Ressourcen, eine funktionierende Materialwirtschaft und vieles mehr. Zurzeit klappt das sehr gut", so Papperger weiter.

"Auch 2023 dürfte ein neues Rekordjahr für uns werden." Allein aus Mitteln des 100-Milliarden-Euro-Sondervermögens der Bundeswehr rechnet er dieses Jahr "mit einem hohen einstelligen, wenn nicht gar zweistelligen Milliardenbetrag. Vieles ist schon unterschrieben, nicht nur zur Puma-Produktion. Da ist jetzt endlich Bewegung im Spiel."

Die Rheinmetall-Aktie verliert im XETRA-Handel letztlich 0,61 Prozent auf 261,60 Euro.

DJG/jhe/cbr

FRANKFURT (Dow Jones)